Un feu se déclare aux abords de l’autoroute A1

Un feu s’est déclaré ce vendredi aux abords de l’autoroute A1 reliant Tunis et Hammamet, au niveau de Mornag, a indiqué la direction générale de la Garde nationale.

En raison de la fumée dense, la Garde nationale appelle les automobilistes à la plus grande vigilance et leur demande de réduire la vitesse du véhicule et de respecter les distances de sécurité.

La Garde nationale précise que le périmètre de l’incendie atteint actuellement cinq kilomètres (du kilomètre 10 au km 15 de l’autoroute Tunis-Hammamet).

Elle rappelle que pour tout renseignement, il est possible de contacter les numéros suivants:

71 963512 – 71 690445

Numéro d’appel d’urgence le 193.