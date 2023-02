L’Italie va soutenir la Tunisie auprès des bailleurs de fonds internationaux

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Antonio Tajani, a exprimé, lors d’un entretien téléphonique, mardi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie sur le plan économique et auprès des bailleurs de fonds internationaux.

Lors de cet entretien, le ministre italien a invité son homologue tunisien à effectuer une visite de travail en Italie, dans une perspective de consacrer la tradition de concertation entre les deux pays.

Tajani a, en outre, saisi l’occasion pour féliciter son homologue tunisien, Nabil Ammar, pour la confiance placée en sa personne par le président Kais Saïed, lit-on dans un communiqué du département des affaires étrangères publié, mardi.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères s’est félicité des relations d’amitié entre la Tunisie et l’Italie, exprimant sa pleine disposition à les développer dans les différents domaines au service des intérêts des deux peuples amis.