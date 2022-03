Livres scolaires: Le syndicat des fabricants à l’UTICA contre un appel d’offres lancé par le Centre national pédagogique

a chambre syndicale nationale des fabricants de livres scolaires a critiqué, lundi, l’appel d’offres international lancé par le Centre national pédagogique (CNP) pour imprimer les livres de la rentrée scolaire 2022-2023.

Cette décision constitue une réelle menace pour la pérennité des entreprises actives dans le secteur des fabricants des livres scolaires, qui emploie 1200 emplois directs et plus de 3000 indirects, a indiqué le président de la chambre Samir Graba. S’adressant aux médias, lundi 28 février 2022, lors d’un point de presse, Graba a indiqué que cet appel d’offres « donnera les meilleures chances aux soumissionnaires étrangers qui bénéficieront de grandes facilités et ne fournit pas de garanties réelles de livraison des livres scolaires avant la rentrée scolaire, selon un communiqué publié lundi ». « Les professionnels du secteur demandent à être mis sur un même pied d’égalité que les soumissionnaires étrangers notamment pour ce qui est de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne sera pas appliquée pour les étrangers puisque leurs production est destinée à être exportée vers la Tunisie », a-t-il lancé.



D’après lui, pour les soumissionnaires nationaux, une telle exemption de la TVA n’est pas possible qu’après une démarche du CNP en tant que maitre d’œuvre (propriétaire) des livres, les imprimeurs étant uniquement des prestataires de services (impression du livre). Le recours à cet appel d’offres international, ajoute Graba, créera une dépendance de la Tunisie de l’étranger pour l’impression du livre scolaire, qui est depuis des années imprimé en Tunisie, a-t-il conclu.