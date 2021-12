L’OECT présente à la cheffe du gouvernement des proposions sur la modification du régime fiscal

Le président de l’Ordre des Experts Comptables Tunisiens, Walid Ben Salah a présenté à la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, un document contenant un ensemble de propositions sur la modification du régime fiscal et le renforcement de l’investissement.

Lors de cet entretien tenu, mercredi au palais du gouvernement à la Kasbah, Ben Salah a proposé d’alléger et de simplifier les’ textes législatifs et les procédures, outre la lutte contre la contrebande, le renforcement du contrôle et l’amélioration du climat des affaires.

De son côté, Bouden a souligné le rôle important des experts comptables ainsi que d’autres acteurs économiques dans la contribution aux réformes économiques que le gouvernement projette d’appliquer dans le domaine de la finance publique et le renforcement de l’investissement.

Lla cheffe du gouvernement a estimé que les experts comptables représentent une force de proposition pour renforcer davantage l’investissement et favoriser l’environnement à la mobilisation des investisseurs.