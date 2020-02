Logements sociaux: Du retard à l’allumage

Le logement a joué un rôle social et économique important pour la consolidation de la société tunisienne. Plus spécialement, dans le cadre du programme spécifique des logements sociaux, de nombreuses habitations seront remises à leurs bénéficiaires. Des sources bien informées au ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ont affirmé, lundi 10 février 2020, à Africanmanager que le retard enregistré au niveau de la distribution des logements sociaux aux bénéficiaires concernés par ce programme qui a été lancé depuis 2016 s’explique par le défaut de mise en place des informations nécessaires relatives à l’élaboration des listes complètes pour ceux qui ont été inscrits.

Cependant, les mêmes sources ont assuré que ce programme destiné aux familles nécessiteuses, avance à grand pas et que le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire continue à faciliter toutes les procédures afin de délivrer ces maisons aux bénéficiaires concernés, qui sont répartis sur tous les gouvernorats de la République. A cet égard, le ministère a appelé tous les gouverneurs à finaliser toutes les listes dans les brefs délais.

A noter que selon des chiffres officiels annoncés par le gouvernement, environ 13500 logements sociaux ont été programmés, d’un coût d’investissements global estimé à 900 millions de dinars, dont 8400 sont prêts et alors que 1770 autres sont en cours de construction.

Dans le même ordre d’idées , 5100 nouveaux logements sociaux sont prévus au cours de cette année et ce, dans le cadre d’un projet de partenariat avec un fonds d’investissement saoudien. Le montant global en est estimé à 350 millions de dinars.

La répartion des logements entre les régions est comme suit: 1716 logements pour l’Ariana,1676 pour la Manouba, 990 pour Tunis, 670 pour Kasserine, 385 pour Ben Arous, 451 pour Kairouan, 331 pour Nabeul, 275 pour Siliana, 270 pour Zaghouan, 290 pour Sousse, 228 pour Sfax, 213 pour Sidi Bouzid, 217 pour Béja et 212 logements pour Le Kef. La même source a précisé que le ministère travaille en coordination avec les gouverneurs pour accélérer les procédures de répartition de remise des logements sociaux qui sont déjà prêts, appelant tous les intervenants à intensifier les efforts afin de finaliser les lostes des bénéfiociaires. Rappelons que le nombre des demandeurs postulant à l’acquisition de logements sociaux a atteint les 200 mille.

A noter que Noureddine Selmi, ministre de l’Equipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, a déclaré que de nombreux grands projets (réhabilitation de l’infrastructure, les autoroutes, les logements sociaux) sont en cours d’exécution dans plusieurs régions du pays. Il a assuré que les efforts se poursuivent afin de lutter contre le phénomène des constructions anarchiques.

Nahawend El Ouertani