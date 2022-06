Loin des stades, Charfeddine fait de bonnes affaires

S’éloigner du domaine du sport a été bon pour Ridha Charfeddine. Loin des stades, l’homme d’affaires semble ainsi désormais trouver plus de temps à ses propres affaires. Sa société « Unimed » a en effet signé un accord de partenariat technique avec un industriel japonais « GCUBE » et l’université privée « ESPITA », pour assoir un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologie et le renforcement des capacités tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché. L’accord en question se limite à un transfert de compétences techniques.

Un communiqué de l’entreprise a aussi fait état de deux autres déclarations d’intentions. La première entre Unimed- ESPITA et GCUBE pour créer une pépinière d’entreprises (startup) de Recherche & Développement afin de renforcer les capacités de la technologie IVD (In Vitro Diagnostic). La deuxième entre Unimed et GCUBE pour créer une Joint-Venture dans le but de fabriquer des Kits de Diagnostic Rapide appliqués aux domaines de santé, de l’environnement et des aliments. Le Kit de Diagnostic Rapide « Made in Tunisia » à fabriquer à Unimed sera exposé lors des assises de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) dans sa huitième édition qui aura lieu à Tunis les 27/28 Aout 2022. La réussite de ce partenariat va ouvrir d’autres opportunités de coopération Tuniso-Japonaise dans des domaines de pointe et innovants.