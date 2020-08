Londres se dit préoccupé par l’afflux de bateaux de migrants venus de France

Le chargé de l’immigration au sein du gouvernement britannique a fait part de la préoccupation de la Grande-Bretagne face à la hausse « inacceptable » du nombre de petits bateaux traversant la Manche depuis la France. Dans une tribune publiée par le journal The Telegraph, il explique aussi que son pays va agir pour renvoyer les migrants « illégaux », soulignant t qu’il va se rendre à Paris la semaine prochaine pour discuter de la question et que Londres attend de la France qu’elle empêche les migrants de prendre la mer.

La Grande-Bretagne doit aussi « intercepter » les migrants qui quittent la France et « renvoyer » ceux qui arrivent sur les côtes britanniques, ajoute-t-il. « Les Français doivent garantir que les migrants surpris en train d’essayer d’atteindre le Royaume-Uni par bateau ne peuvent pas récidiver », déclare le membre du gouvernement britannique.

De son côté, le journal The Times a rapporté que des membres du gouvernement britannique qui demandent des mesures plus strictes de la part de Paris envisagent de bloquer les embarcations de migrants avant que celles-ci n’atteignent les eaux britanniques.

D’après la BBC, près de 4 000 personnes ont traversé la Manche cette année, à bord de plus de 300 petits bateaux.

Interrogé par Reuters, le ministère français de l’Intérieur a dit constater une recrudescence des tentatives de traversées en raison notamment de « conditions météorologiques favorables ». « Les autorités françaises sont pleinement mobilisées pour prévenir ces départs », a-t-il écrit dans un courriel.