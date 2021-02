L’ONU déterminée à contribuer à l’élaboration de la vision stratégique de la Tunisie pour un nouveau modèle de développement

Le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, Arnaud Peral a souligné, lors de sa rencontre tenue mercredi avec le ministre de l’Economie et des Finances et d’appui à l’investissement, Ali Kooli la détermination de l’Organisation des Nations Unies (ONU) à contribuer à l’élaboration de la vision stratégique de la Tunisie, pour un nouveau modèle de développement qui contribue à créer de la richesse et à promouvoir un développement durable et intégré.

Le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie a indiqué également que l’ONU veille à poursuivre son appui technique et financier nécessaires à la Tunisie pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs, notamment le renforcement du n processus démocratique, a indiqué le ministère des Finances dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Il a rappelé à cet égard, que le programme d’action défini dans le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en Tunisie, couvrant la période 2021-2025 s’appuie sur quatre principaux axes , notamment la poursuite de l’accompagnement du processus démocratique et l’appui des politiques sociales, ainsi que le développement économique et de l’environnement, qui sont des programmes inscrits dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) contenus dans l’Agenda 2030 des Nations Unies.

De son coté, Kooli a précisé que les programmes d’action qui ont été approuvés dans le cadre de l’accord-cadre pour la prochaine phase sont en conformité avec les priorités nationales inscrites dans le plan d’action du Gouvernement, dont le développement durable, la répartition équitable des richesses, l’appui à l’économie verte, l’amélioration des conditions de vie des habitants notamment les catégories vulnérables.

Il a exprimé sa volonté de poursuivre et d’approfondir la coordination entre les deux parties et les différents acteurs, afin de contribuer à réfléchir à de nouvelles scénarios efficaces pour le développement économique et social.

Cette réunion tenue entre le ministre des Finance, le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, et le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie (PNUD) Steve Utterwulghe, a permis d’examiner l’état d’avancement de la coopération entre la Tunisie et certaines instances et institutions des Nations Unies en Tunisie, ainsi que les programmes d’action pour la prochaine période.