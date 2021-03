L’ONUDI soutient l’aquaculture durable en Tunisie

L’Organisation des Nations Unies pour le développement (ONUDI) a lancé un projet visant à appliquer des pratiques de production plus efficaces en termes de ressources et plus circulaires dans la chaîne de valeur de l’aquaculture en Tunisie lors d’un événement en ligne.

Le projet sera exécuté dans le cadre de la composante SwitchMed Blue Economy, qui vise à garantir que les activités économiques dans les régions marines n’ont pas d’impact négatif sur les écosystèmes et les moyens de subsistance, tout en soutenant les secteurs économiques associés, tels que l’aquaculture, afin de maintenir et d’accroître leur valeur au fil du temps, conformément à la stratégie nationale 2030 pour le développement durable de l’aquaculture.

L’événement a permis de consulter des représentants du gouvernement tunisien, la délégation de l’Union européenne et 25 entreprises de l’industrie aquacole tunisienne sur la feuille de route du projet.

Prévue pour 2021, la première phase du projet sera marquée par une analyse de la chaîne de valeur de l’industrie aquacole tunisienne afin d’identifier les domaines d’amélioration, tels que les opportunités de valorisation des sous-produits, le potentiel d’application des technologies SMART éco-innovantes et les synergies industrielles dans le secteur aquacole.

Le programme SwitchMed de consommation et de production durables vise à promouvoir le passage des économies méditerranéennes à des modèles de consommation et de production durables et à l’économie verte, y compris le développement à faible émission, par la démonstration et la diffusion de méthodes qui améliorent l’efficacité des ressources et de l’énergie. Il cherche également à minimiser les impacts environnementaux associés au cycle de vie des produits et services et, dans la mesure du possible, à promouvoir les énergies renouvelables.