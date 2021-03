Mode durable: L’ONUDI et Nudie recyclent des jeans de seconde qualité en Tunisie

Les jeans de seconde qualité sont ceux qui ne répondent pas tout à fait aux normes de qualité : le lavage peut être trop foncé, les coutures peuvent ne pas être tout à fait correctes ou la coupe peut être irrégulière. Ils sont généralement vendus à des prix réduits ou simplement jetés.

- Publicité-

Mais Nudie Jeans, un leader mondial de la mode durable, cherche des moyens d’utiliser des jeans de seconde qualité pour maintenir la plus haute qualité de ses produits, tout en réduisant l’impact environnemental du processus de production.

Eliina Brinkberg, responsable environnementale de la société suédoise, explique que son entreprise explore constamment de nouvelles façons d’améliorer son empreinte écologique. « L’utilisation de déchets post-industriels comme matière première recyclée pour la fabrication de nouveaux tissus de denim est l’une des multiples méthodes avec lesquelles nous devons travailler pour réduire l’utilisation des ressources dans la production de nos produits », a-t-elle précisé, ajoutant que « la durabilité n’est plus une tendance. C’est un changement profond pour un avenir meilleur ».

Deux entreprises en Tunisie sont responsables de plus de la moitié de la valeur de production de Nudie Jeans. Pour développer des processus de production plus écologiques en Tunisie, Nudie Jeans a travaillé avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) dans le cadre du projet SwitchMed, financé par l’Union européenne.

Un projet pilote en deux phases

En décembre 2020, un projet pilote en deux phases a été lancé pour tester la faisabilité du recyclage de jeans de seconde qualité en tissu pour de nouveaux jeans en Tunisie. Selon Brinkberg, dans la première phase, qui doit être achevée d’ici mai 2021, « huit mille paires de jeans de deuxième choix sont utilisées, avec du tissu denim vierge, pour créer 20 000 mètres de nouveau tissu ». À partir de ce nouveau tissu, 15 000 paires de nouveaux jeans seront créées ».

Les données issues de cette initiative permettront à l’ONUDI d’évaluer la faisabilité du recyclage des jeans de deuxième choix en fibres pour la fabrication de nouveaux tissus de denim à l’échelle.

Une deuxième phase se concentrera sur le développement d’un programme de recyclage et de reconditionnement avec des designers locaux en Tunisie et explorera les possibilités de recyclage des déchets de coupe post-industriels issus de la production de jeans.

Roberta De Palma, conseillère technique en chef à l’ONUDI, explique : « Le système de production actuel des articles de mode utilise de grands volumes de fibres vierges, ce qui crée une pression importante sur des ressources précieuses, telles que l’eau ». Selon les Nations Unies, environ 10 000 litres d’eau sont nécessaires pour fabriquer une seule paire de jeans, de la production du coton à la livraison du produit final au magasin.

Elle assure que « l’exploration de moyens de recyclage des déchets textiles post-industriels pourrait réduire cette dépendance et soutenir le développement d’une infrastructure de recyclage dans les pays producteurs ».

La rareté de l’eau est depuis longtemps un défi en Tunisie, mais le changement climatique, combiné à une urbanisation rapide, a rendu le problème encore plus aigu. Les demandes de l’industrie et de l’agriculture exerçant une immense pression sur les ressources en eau de la Tunisie, Nudie Jeans et l’ONUDI espèrent que leur projet montrera comment faire plus avec moins.

Une déclinaison de l’économie circulaire

Le programme SwitchMed a été lancé en 2013 par l’Union européenne pour accélérer le passage à des modes de consommation et de production durables dans huit pays du sud de la Méditerranée : Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. Grâce à l’élaboration de politiques, à des activités de démonstration et à des possibilités de mise en réseau, SwitchMed soutient et met en relation les parties prenantes afin d’intensifier les innovations écologiques et sociales.

L’initiative SwitchMed vise à réaliser une économie circulaire dans le sud de la Méditerranée en changeant la façon dont les biens et les services sont produits et consommés. Pour y parvenir, l’initiative fournit des outils et des services directement au secteur privé, soutient un environnement politique favorable et facilite l’échange d’informations entre les partenaires et les principales parties prenantes ».

Fondée en 2001, Nudie Jeans est une marque de denim qui propose des services de réparation gratuits et la vente de denim réutilisé. La durabilité, tant sociale qu’environnementale, est au cœur de l’entreprise, ce qui se traduit par un salaire décent, une utilisation durable des fibres et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.