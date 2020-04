L’Otdav annonce de nouvelles mesures pour ses affiliés

L’Organisme tunisien des droits d’auteur et droits voisins (OTDAV) a annoncé avoir transféré les créances financières au profit de ses affiliés parmi les artistes, créateurs et auteurs.

Selon un communiqué de l’Otdav publié lundi 27 avril 2020, le virement a été effectué vers le compte bancaire ou le compte postale de chaque bénéficiaire.

Des mesures exceptionnelles ont été également annoncées au profit des adhérents qui bénéficient d’aides financières via le Fonds social et culturel de l’Organisme.

D’après la même source, les artistes, créateurs et auteurs sont appelés à adhérer à l’Otdav qui affirme sa disposition à épauler ses affiliés durant toute la période du confinement général.