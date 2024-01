Les prémices d’une crise : Les scénarios futurs pour la Tunisie

La situation financière et économique de plus en plus difficile de la Tunisie a créé un dilemme dans le pays. Le recours à la seule austérité risque de provoquer une explosion sociale, car les conditions économiques et financières sont déjà très difficiles. Cependant, l’incapacité de la Tunisie à conclure un accord acceptable avec le FMI pour combler ses lacunes financières et restaurer la confiance des investisseurs pousse le pays au bord d’une crise financière. C’est sous ces traits qu’est esquissée la configuration actuelle de la Tunisie dans une analyse livrée par le think tank Carnegie .

En 2023, ajoute-t-il, la trajectoire de croissance du pays s’est arrêtée, exacerbant un modèle à long terme de mauvaise performance économique. La Tunisie se trouve embourbée dans un état de stagnation inquiétant, aggravé par une inflation croissante. Malgré la résistance de la population, les pressions sociales s’accentuent.

Les déséquilibres des finances publiques ont fortement limité la capacité de manœuvre du gouvernement. La situation budgétaire pourrait se détériorer en raison des arriérés accumulés et du poids croissant d’une dette garantie par l’État.

En l’absence d’accord avec le FMI, la dépendance de la Tunisie à l’égard des financements extérieurs n’a cessé de diminuer. L’augmentation des emprunts nationaux a évincé le secteur privé, exacerbant la stagnation économique.

Mais à mesure que les notes de risque du pays augmentaient, la Tunisie a perdu l’accès au marché des euro-obligations et même aux flux bilatéraux et multilatéraux qui avaient été initialement promis à la Tunisie et conditionnés à un accord avec le FMI. En conséquence, rappelle le groupe de réflexion, la Tunisie n’a pas été en mesure d’emprunter plus de la moitié de ce dont elle avait besoin, ce qui a accru la pression sur le marché financier national. Le Trésor public manque désormais de liquidités pour faire face aux dépenses essentielles, ce qui est sans précédent. Jusqu’à présent, il s’est contenté de payer les dépenses « sensibles » – salaires, pensions et service de la dette – tout en reportant les paiements à certains fournisseurs. Cette décision n’a fait que retarder le jour des comptes, ce qui risque de ralentir encore l’économie.

Les transferts et les subventions ont continué à augmenter et représentaient 12 % du PIB en 2022, soit l’un des taux les plus élevés de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Les politiques sociales se sont progressivement développées après 2011, mais ces dernières années, les subventions ont fortement augmenté pour atténuer l’impact de la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires et des carburants. Les subventions couvrent principalement les produits pétroliers, l’électricité, le gaz et les céréales. Leur coût est passé de 2,4 % du PIB en 2010 à 6 % en 2018 et à plus de 10 % en 2022 . Les transferts – à la fois les transferts sociaux et le financement des entreprises publiques – représentaient environ 5 % du PIB en 2022.

Des subventions « injustes » !

Outre leur coût élevé, les subventions ont également tendance à être injustes, car elles profitent davantage aux groupes sociaux à hauts revenus qu’aux autres, encouragent des niveaux de consommation inefficacement élevés et n’améliorent pas les conditions de vie des pauvres, qui sont censés en être les principaux bénéficiaires.

Ces dernières années, la balance extérieure de la Tunisie s’est également détériorée et, en 2023, il était impossible pour le gouvernement de financer un déficit extérieur important. Pour conserver ses réserves en devises, le gouvernement a commencé à comprimer artificiellement les importations en 2023, en utilisant des contrôles administratifs. Les importations de marchandises ont baissé au cours du premier semestre de 0,6 % par rapport à la même période en 2022, une baisse qui a principalement touché les carburants (-20,9 %), les produits intermédiaires (-3,0 %) et les denrées alimentaires (-3,9 %) .

Les pénuries aiguës de produits de base sont un phénomène nouveau en Tunisie. Ces pénuries sont dues à la combinaison d’une très mauvaise saison agricole et de la rareté des devises, ce qui a rendu difficile la compensation par l’augmentation des importations.

L’analyse de la viabilité de la dette révèle que, sans nouveaux prêts pour couvrir le déficit de la balance des comptes courants, et avec une croissance économique inchangée, la dette publique tunisienne a atteint des niveaux insoutenables. L’augmentation du ratio dette publique/PIB est due à l’accumulation d’importants déficits budgétaires tout au long de la période postérieure à 2011, ainsi qu’au ralentissement de la croissance économique.

Dans les mois à venir, il sera plus difficile pour la Tunisie de réduire sa dette globale, notamment parce que le coût du service de la dette extérieure augmente. En 2023, le service de la dette s’élevait à environ 2 milliards de dollars. Avec un service de la dette prévu pour 2024 d’environ 4 milliards de dollars, le défi sera encore plus grand. Ce coût comprend le remboursement du principal des euro-obligations, qui sont des paiements d’obligations au marché financier d’un montant de 850 millions d’euros (930 millions de dollars). Alors que la Tunisie fait face à ces défis, les décideurs politiques devraient envisager trois scénarios possibles.

Trois scénarios possibles

Le premier scénario est qu’il n’y aura ni réformes ni programme du FMI. Dans ce scénario, les déficits internes et externes de la Tunisie resteront relativement importants. Le déficit budgétaire devra être financé par des prêts nationaux, un retard dans le paiement des arriérés et la planche à billets. Avec très peu de financement extérieur à venir, les autorités devront procéder à des ajustements douloureux.

Le deuxième scénario est celui d’un programme du FMI assorti de quelques réformes. Les tensions internes au sein des élites politiques et sécuritaires tunisiennes pourraient créer des pressions croissantes sur le président pour qu’il accepte un programme du FMI en vue d’apaiser le mécontentement social croissant. Un programme d’ajustement soutenu par le FMI bénéficierait d’un financement bilatéral supplémentaire, ce qui réduirait la pression sur les comptes extérieurs du pays. Pour être acceptable par les autorités, le programme devrait éviter une forte austérité. Un tel programme pourrait voir le jour avant les élections de 2024.

Un troisième scénario verrait la Tunisie lancer des réformes et réussir à générer de la croissance. Cela pourrait résoudre son problème d’endettement. Un programme national de réformes pourrait réduire le coût de l’ajustement tout en attirant de nouveaux financements. Une façon d’y parvenir serait d’attirer de nouveaux financements de la part des banques multilatérales de développement et de soutenir un tel programme par une restructuration anticipée de la dette privée et bilatérale. Un programme volontariste de réformes favorables à la croissance comprendrait un ajustement macroéconomique, une libéralisation des marchés, une concurrence loyale et une réforme du secteur public. Ce programme tirerait parti des nouvelles possibilités de délocalisation en Europe, ainsi que des énergies vertes.

Des réformes politiquement difficiles

Dans les années à venir, les développements économiques auront des conséquences politiques importantes mais incertaines, prévoit Carnegie. L’élection présidentielle prévue pour la fin de l’année 2024 revêt une grande importance. Les perspectives du président Kais Saied dépendront de l’ampleur de la détérioration du paysage économique et social au cours de la période précédant cette élection. Une détérioration rapide des conditions économiques et sociales avant juin 2024 pourrait augmenter les chances de victoire des adversaires de Saied. À l’inverse, si l’économie fait preuve de résilience, les chances de réélection de Saied augmenteront.

Les défis auxquels la Tunisie doit faire face pour améliorer ses conditions économiques continueront de peser sur son évolution politique à moyen terme. Ces conditions sont elles-mêmes liées au défi éminemment politique de sortir du « piège du revenu moyen » – l’incapacité à gérer la transformation économique et à sortir de la catégorie des pays à revenu moyen. Pour progresser, il faut aller au-delà d’une croissance économique de rattrapage et d’un renforcement des institutions. Il faut une action collective pour améliorer la qualité de l’éducation, stimuler la productivité du travail, accroître le niveau d’innovation, de recherche et de développement et, plus généralement, gravir les échelons des chaînes de valeur mondiales. Toutes ces réformes sont politiquement difficiles et nécessitent une grande dose de confiance entre les éléments constitutifs de la nation ainsi qu’une coordination et un leadership politiques solides.