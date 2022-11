L’OTE appelle les banques à faciliter les transferts financiers des TRE

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) a appelé jeudi les institutions bancaires à faciliter et à réduire le coût des transferts financiers des Tunisiens résidents à l’étranger (TRE) et à créer de nouveaux produits pour les inciter à l’épargne et à l’investissement.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’OTE précise qu’étant donné la baisse des réserves en devises à moins de 100 jours d’importation et la baisse des recettes de certains secteurs structurels et stratégiques, la facilitation des transferts financiers des Tunisiens résidents à l’étranger permettra d’appuyer l’économie nationale et de promouvoir le développement.

Selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens publiés mardi dernier par la Banque centrale de Tunisie (BCT), après la baisse des importations à 99 jours lundi, les actifs nets en devises ne couvrent que 98 jours d’importation au 15 novembre 2022.

Le déficit commercial du pays a augmenté de plus de 60%, passant de 13,3 milliards de dinars au cours des dix premiers mois de 2021 à 21,3 milliards de dinars fin octobre dernier.