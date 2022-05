Lotfi Riahi annonce de « mauvaises » nouvelles pour le consommateur

Dans un Post fb, Lotfi Riahi de l’association « Irched » de conseil aux consommateur, annonçait l’augmentation des prix, de 300 DT la tonne, pour les aliments composés pour animaux et volailles. C’est ainsi, indiquait-il, que le prix du tourteau de soja produit localement est passé à 1855 DT la tonne, après avoir été de 1550 DT et 1452 DT auparavant. Contrecoups de cette augmentation, la hausse du coût de production des œufs de 0,04 DT par œuf et de 0, 4 DT du coût de production d’un litre de lait, de 1 DT du coût de production de la viande blanche destinée à la cuisson pour devenir 8 DT/kg à l’abattoir, après avoir été au niveau de 6,950 DT au kg.

Rappelons que dans son dernier indice des prix, l’INS avait indiqué qu’en avril 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 8,7% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 20,4%, des huiles alimentaires de 20,4%, des fruits frais de 19,5%, des légumes frais de 12%, des volailles de 9%, des poissons frais de 9%, des dérivés de céréales de 9,1% et des viandes ovines de 6,6%.