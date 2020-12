L’UE alloue 5,6 millions d’euros pour soutenir le projet de réhabilitation du musée de Carthage

L’Union européenne a alloué 5,6 millions d’euros (18,312 MD) pour soutenir le projet de réhabilitation et de modernisation du musée de Carthage et de ses abords , a souligné l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère du Tourisme sur sa page Facebook, l’ambassadeur de l’UE en Tunisie a annoncée l’octroi de cette enveloppe lors d’une visite effectuée mardi au musée de Carthage, accompagné de l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant ,le ministre du Tourisme Habib Ammar, chargé du portefeuille des Affaires Culturelles par Intérim, la maire de Carthage, Hayet Bayoudh, le Directeur Général de l’Institut National du Patrimoine, Faouzi Mahfouz, et la directrice de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) Amel Hashana

Des changements radicaux devraient avoir lieu dans le musée de Carthage, suivant le plan quinquennal qui a effectivement commencé depuis novembre 2020 pour se poursuivre jusqu’à la fin de 2024. Il s’agit des changements au niveau des infrastructures, du fonctionnement du musée, des moyens de le promouvoir, en plus du lancement de projets commerciaux autour du musée, pour que ce monument historique devienne une destination culturelle et touristique de premier plan qui attire les familles et les touristes tunisiens et soutient le système de tourisme culturel.

Le ministre Habib Ammar a mis en valeur ce projet, qui créera une nouvelle dynamique dans la ville de Carthage, et renforcera l’aspect historique et civilisationnel de la ville, appelant à l’exécution de différentes étapes de ce projet culturel et touristique dans les délais fixés. L’objectif, a -t-il dit, est de soutenir les efforts de l’Etat dans la valorisation de ses sites historiques ainsi que sa réhabilitation, suivant des plans modernes lui permettent de conjuguer son rôle patrimonial, culturel, économique et social.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis a exprimé le soutien de l’UE à de telles initiatives qui changeraient la vision des musées en les intégrant dans le système économique du pays et en valorisant son aspect patrimoine et historique

L’Union Européenne en Tunisie a indiqué sur sa page Facebook que l’objectif de cette visite était d’informer l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet de réhabilitation du musée de l’avancement des travaux préparatoires, du calendrier des prochaines étapes, et de les sensibiliser à la complexité scientifique et technique de l’intervention en cours. La visite s’est conclue par la remise des premières études (géomètre) à différents partenaires et représentants de la société civile.

La mise en œuvre du projet de réhabilitation du musée et de ses abords, projet (Patrimoine 3000) a été confiée à l’opérateur technique Expertise France, en partenariat avec le ministère français de la Culture et en étroite collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et ses institutions.

Le projet Patrimoine 3000 est l’une des composantes du programme » Tunisie : notre destination « , qui vise à contribuer à la diversification de l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel. L’objectif global du programme est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie, d’après le communiqué .