L’UE disposée à continuer de soutenir la Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi a reçu, mardi, un appel téléphonique du Commissaire européen à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage Olivér V?rhelyi, axé notamment sur les moyens de renforcer les partenariats stratégiques entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, le commissaire européen a fait part de la disposition de l’UE à continuer, en collaboration avec les bailleurs de fonds, d’appuyer la Tunisie pour aller de l’avant sur la voie des réformes structurelles.

Il s’est félicité des relations séculaires unissant la Tunisie et l’UE dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la coopération technique et financière, saluant le soutien apporté par l’union à la Tunisie pendant la phase de transition démocratique et la crise liée à la pandémie de Coronavirus.

Les deux parties ont réaffirmé leur disposition à renforcer davantage la coopération stratégique et à bien préparer les prochaines échéances bilatérales, lit-on dans le même communiqué.

Représentant plus de 85% de l’investissement direct étranger (IDE) dans le pays, l’UE demeure le premier partenaire commercial de la Tunisie.

La Tunisie a été, en juillet 1995, le premier pays de la rive sud de la méditerranée à signer un accord d’association avec l’Union européenne. Cet accord est entré en vigueur en 1998.