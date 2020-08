L’UE mobilise une enveloppe de 10 millions d’euros pour aider la Tunisie à lutter contre l’émigration irrégulière

L’Union européenne (UE) a mobilisé une enveloppe de 10 millions d’euros (32 millions de dinars) pour aider la Tunisie à acquérir des vedettes garde-côtes et du matériel nécessaire pour lutter contre l’émigration irrégulière.

Selon la commissaire européenne, chargée des affaires intérieures Ylva Johansson qui s’exprimait aux médias, la mobilisation de fonds, vise à lutter contre la traite des êtres humains, en allusion aux réseaux de passeurs, actifs dans le domaine de la migration clandestine.

» L’UE va apporter tout l’appui nécessaire à la Tunisie pour engager des réformes économiques stratégiques « , a-t-elle promis.

De son côté, la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese a jugé » insuffisante » la mise ne place d’une approche sécuritaire pour lutter contre la migration irrégulière, estimant que la Tunisie mérite tout le soutien pour mener à bien son plan de développement.

Plus tôt dans la journée, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a prévenu que les migrants arrivant en Italie de manière irrégulière » seront rapatriés « , réaffirmant la disposition de son pays à continuer à soutenir la Tunisie.

Une séance de travail tripartite Tunisie-Italie-Europe a eu lieu, ce lundi, au palais de Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat Kaîs Saied. Elle a été notamment consacrée à l’examen de la question migratoire.

La délégation euro-italienne comportait outre le ministre italien des affaires étrangères et le commissaire européen à l’élargissement et la politique de voisinage, la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese, et la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson.