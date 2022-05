L’UE prête à accompagner le processus de réforme politique en Tunisie

La Tunisie entend explorer des créneaux d’innovation pour l’avenir des relations de coopération avec l’Union européenne, de manière à ouvrir aux jeunes de larges perspectives, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Lors d’une cérémonie tenue, lundi soir, à Tunis, à l’occasion de la Journée de l’Europe, Jerandi a salué l’appui continu apporté par l’UE à la Tunisie, dans cette conjoncture mondiale émaillée par des défis communs dont la crise sanitaire et la recrudescence des conflits à l’échelle internationale.

Il a fait observer que cet appui, sur tous les plans, marque le caractère « distingué » des relations tuniso-européennes, mettant l’accent sur l’importance du dialogue politique qui réunit les deux parties.

Dans ce contexte, le ministre a réaffirmé l’attachement de la Tunisie et du président de la République aux principes de la décmocratie. « La Tunisie entamer aujourd’hui un processus de réformes politiques et économiques dont l’objectif est d’établir une vraie démocratie qui répond aux aspirations des Tunisiens », a-t-il lancé.

Il a, dans ce sens, appelé le partenaire européen à soutenir davantage la Tunisie pour mettre en œuvre ces réformes et relever les défis socio-économiques qui pointent à l’horizon.

Pour sa part, l’ambassadeur de l’UE à Tunis, Marcus Cornaro s’est félicité du niveau « excellent » atteint par les relations de coopération entre la Tunisie et les pays, membres de l’UE.

Il a fait part de la disposition de la communauté européenne à soutenir la Tunisie, en particulier dans les domaines en relation avec les jeunes citant en particulier, la formation, l’enseignement supérieur et la société civile.

Cornaro a mis en exergue les valeurs partagées entre la Tunisie et l’Union européenne sur lesquelles repose le partenariat privilégié entre les deux parties.

Il a souligné que l’avenir de la Tunisie n’intéresse pas seulement les Tunisiens, mais également l’Union européenne, appelant dans ce sens, à développer les liens de coopération, les échanges et les investissements.

Selon le diplomate, des responsables européens ont visité la Tunisie, depuis le 25 juillet 2021, pour apporter l’appui et l’expertise nécessaire au processus démocratique de la Tunisie.

« En tant qu’ amis, et dans le respect absolu de sa souveraineté, nous sommes prêts à accompagner la Tunisie dans son processus de réforme politique, dans un cadre de dialogue inclusif entre tous les acteurs», a-t-il dit.

Plusieurs ambassadeurs des pays de l’Union européenne en Tunisie ont assisté à la cérémonie de célébration de la Journée de l’Europe.