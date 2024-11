L’UGTT appelle le gouvernement à respecter ses engagements et à mettre en oeuvre l’accord du 6 février 2021

Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi a appelé, jeudi, le gouvernement à respecter ses engagements, à mettre en oeuvre l’accord du 6 février 2021, qui inclut 46 accords sectoriels, et à réunir toutes les conditions favorables à la reprise des négociations dans la fonction publique et le secteur public.

Dans une déclaration à la TAP, en marge de la commémoration du 74e anniversaire des événements du 21 novembre 1950 d’Enfidha (gouvernorat de Sousse) il a appelé l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) à réactiver l’accord relatif aux dernières augmentations salariales et à reprendre les négociations sociales dans le secteur privé, sans tensions ni conflits, en vue de renforcer le pouvoir d’achat des salariés.

Dans ce contexte, il a déclaré que la centrale syndicale est partisane d’un dialogue sérieux et fructueux avec toutes les parties pour résoudre de manière consensuelle les problèmes sociaux liés à la pénurie des produits alimentaires et des médicaments, à l’augmentation du taux d’inflation et à la détérioration du pouvoir d’achat des citoyens.

Dans son intervention, le secrétaire général de l’UGTT a fustigé, « les tentatives visant à nuire au droit syndical et à porter atteinte au droit des travailleurs », exprimant l’entière solidarité de la centrale syndicale avec les syndicalistes arrêtés dans la région d’Essbikha à Kairouan.

Par ailleurs, il a exprimé le soutien indéfectible de la centrale syndicale avec les peuples palestiniens et Libanais, rendant hommage à la résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak.

Le secrétaire général de l’UGTT avait rappelé, lors d’un meeting des travailleurs, les conditions socio-politiques liées aux événements du 21 novembre 1950 à Enfidha. Il a indiqué que cinq tunisiens dont une femme enceinte sont tombés en martyrs et 60 ouvriers ont été blessés, suite aux affrontements avec le colonisateur après une manifestation dans une ferme agricole dans la région d’Enfidha.

Auparavant, une cérémonie solennelle a été organisée au carré des martyrs d’Enfidha, au cours de laquelle la Fatiha a été récitée à la mémoire des martyrs.