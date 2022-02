L’UGTT rejette tout dialogue sans Saied ou Ennahdha

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT), Samir Cheffi, a démenti l’approbation par l’Organisation ouvrière de la tenue de tout dialogue national excluant le président de la République Kais Saied ou le Mouvement Ennahdha, dénonçant les appels de certains partis et personnalités nationales dans ce sens.

« Les positions de l’UGTT sont fermes et claires, et il n’est pas possible de proposer un dialogue qui génère une crise, alors que le pays souffre d’une crise politique, économique et sociale », a déclaré le responsable syndical, cité par le Middle East Monitor.

Il a expliqué que « le dialogue est le moyen le plus efficace et le plus court pour résoudre la crise et la surmonter. »

« La position de notre Union est claire, elle est basée sur la règle de non-exclusion des forces démocratiques nationales qui renoncent à la violence et à la corruption, et tant que ces questions ne sont pas divulguées ou prouvées, elle risque d’être invalide. »

Cheffi a ajouté : « Nous ne nous asseyons pas avec les personnes qui sont liées au terrorisme et à la corruption, mais le dernier mot revient au pouvoir judiciaire, qui doit prouver le bien-fondé de ces accusations en les confirmant ou en les infirmant. »

« Nul ne peut être exclu, sauf ceux qui s’excluent d’eux-mêmes ou ceux contre lesquels une décision de justice a été rendue. »