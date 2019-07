L’UGTT roule… sur l’or !

L’UGTT se serait bien passée de l’émoi autour de son parc automobile, après les frasques de son secrétaire général adjoint, Bouali Mbarki. La puissante centrale syndicale aurait sans doute aimé qu’on ne retienne d’elle que le très glorieux statut de défenseur des travailleurs, de la veuve et de l’orphelin, mais voilà, il y a ces berlines rutilantes qui peuplent son parking, font tache dans l’historique et pèsent lourd sur la perception qu’on a de Noureddine Taboubi et compagnie, dans un pays qui ne roule pas sur l’or.

Chacun fera son petit calcul sur ce que ces bagnoles coûtent et cogitera sur le train de vie de nos éminents syndicalistes. Une chose est sûre : l’image frappe, plus que tout ce qui pourra être débité sur l’indélicatesse et l’impudeur des responsables, qui se moquent des états d’âme des citoyens et de leurs difficultés au quotidien…