L’Ukraine, partenaire stratégique pour la Tunisie !

Le ministère ukrainien de l’Economie a présenté les résultats de la modélisation de l’impact économique de la conclusion éventuelle d’accords de libre-échange (ALE) avec la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie.

- Publicité-

L’étude a montré que l’économie ukrainienne ne pourra que bénéficier de la libéralisation des échanges avec ces pays. Au total, les trois ALE permettront d’augmenter le PIB réel de l’Ukraine de plus de 0,4 % par an. La signature d’un ALE permettra d’accroître l’efficacité de l’économie en donnant une impulsion au transfert des facteurs de production vers des secteurs plus compétitifs.

« Pour le ministère, une étude de l’impact économique d’un éventuel accord de libre-échange est une étape obligatoire des négociations. Je suis reconnaissant à nos partenaires internationaux et ukrainiens pour cette étude, qui a confirmé que la conclusion d’accords avec ces pays stimulera les exportations ukrainiennes », a commenté le premier vice-premier ministre ukrainien – ministre de l’économie.

L’ambassadeur d’Ukraine en Tunisie cité par Interfax-Ukraine, la Tunisie considère l’Ukraine comme un partenaire stratégique et a déjà confirmé sa disponibilité pour le processus de négociation.

En outre, selon l’ambassadeur, l’ALE avec la Tunisie ouvrira également les marchés de ses deux voisins, l’Algérie et la Libye, à l’Ukraine.

Comme l’a noté le chef du centre d’études économiques de l’Institut de recherche économique, lors de la présentation d’une évaluation de l’impact potentiel de l’ALE avec la Tunisie, les céréales et les métaux ferreux sont les principaux produits d’exportation de l’Ukraine.

Les résultats de la modélisation des opportunités offertes par l’ALE avec la Tunisie suggèrent une augmentation des exportations de l’Ukraine vers ce marché de 115%, ce qui est dû à une faible base comparative, et des importations de 53%.