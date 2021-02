L’Union Européenne fait réunion avec Mechichi

Une réunion de travail a été organisée samedi à Tunis avec le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et son équipe économique, annonce un bref communiqué de l’Union Européenne. La réunion « était une bonne occasion pour mieux comprendre l’ampleur et le rythme des réformes prévues », a indiqué le communiqué, ajoutant que « vue l’urgence de ces réformes, une sortie rapide de la crise politique est très importante. Un Point que nous avons pu évoquer lors de cette réunion ». Et de terminer que « L’Europe restera un partenaire fort de la Tunisie »

