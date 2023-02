-L’Union européenne a exprimé sa « préoccupation » face aux développements récents en Tunisie. « L’Union européenne suit de près et avec préoccupation les développements récents en Tunisie, un voisin très proche auquel nous lie un partenariat profond et stratégique », a indiqué le Haut représentant de l’Union Européenne, Josep Borrell,dans une déclaration publiée sur le site de l’UE.

Et d‘ajouter : « L’Union Européenne espère que les autorités tunisiennes sauront trouver les réponses adéquates aux nombreux défis actuels et futurs du pays ».

« En tant que partenaire de longue date, nous sommes également très inquiets de la détérioration de la situation économique, en particulier, et de l’impact social que cela risque d’entrainer », a-t-il ajouté.

Pour le Haut représentant de l’UE, il est crucial que les différentes forces politiques et sociales en Tunisie travaillent ensemble sur un projet commun et inclusif pour le pays.

Il a, dans ce sens, affirmé que l’Union européenne est prête à soutenir les efforts tunisiens en vue des réformes structurelles urgentes que le pays entreprendra.

« Dans ce cadre, le Haut représentant est en contact avec ses collègues européens et a prévu de discuter avec eux de la Tunisie lors du prochain Conseil affaires étrangères de mars », lit-on de même source.