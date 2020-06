L’URT décrète la grève générale à Tataouine

L’Union régionale du travail relevant de l’UGTT à Tataouine a décidé une grève générale dans tout le gouvernorat, demain lundi 22 joui 2020, en protestation contre « l’intervention des forces de l’ordre pour lever le sit-in d’El-Kamour, l’arrestation de nombre de protestataires et les agressions contre d’autres », précise l’URT citée par Mosaïque fm.

Elle a ajouté qu’elle proteste contre « l’instrumentalisation de l’appareil sécuritaire et la magistrature dans le traitement des causes sociales et pour porter atteinte à la crédibilité de l’organisation ouvrière faire avorter ses tentatives d’établir des canaux de communication entre les sit-inneurs et le gouvernement ».