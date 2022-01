L’UTAP dénonce l’absence de contrôle des circuits de distribution de l’ammonitrate et son impact sur les grandes cultures

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a dénoncé mardi, l’absence de contrôle des circuits de distribution de l’ammonitrate estimant que le non approvisionnement des agriculteurs en cette matière vitale pour la saison des grandes cultures, incombe aux autorités .

L’Organisation agricole a exprimé, dans une déclaration à l’issue d’une réunion de son bureau tenue à son siège, sa préoccupation quant « au blocage continu de la saison des grandes cultures et l’incapacité des agriculteurs à valoriser les conditions climatiques favorables dans ce domaine en raison de la pénurie aiguë d’ammonitrate e de .

Elle a, noté que le taux d’approvisionnement des régions productrices des céréales en cette matière ne dépasse pas 30% des besoins, ce qui risque d’engendrer des pertes considérables notamment pour les petits agriculteurs.

L’Organisation Agricole a souligné l’importance de renforcer et de développer les filières agricoles pour améliorer productivité et la compétitivité du pays en la matière, appelant à accélérer la signature des conventions de partenariat entre le gouvernement d’une part et les filières céréalière, avicole et de la pêche d’autre part s.

Le 20 janvier 2022, les ministres de l’Agriculture et de l’Industrie avaient annoncé lors d’une réunion de travail commune, la reprise de l’approvisionnement en ammonitrate, depuis Gboullat et Gabès à un rythme normal, en vue d’assurer les besoins de la saison agricole.

Les quantités d’ammonitrate distribuées jusqu’à 15 janvier 2022 sont estimées à 104 mille tonnes dont 36 mille tonnes importées sur un total de 80 mille tonnes prévues dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise russe. Les besoins de la Tunisie de cette matière s’élèvent à 200 mille tonnes.