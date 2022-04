L’UTAP exprime son son inquiétude quant aux difficultés rencontrées par les filières agricoles

Le bureau exécutif de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), a exprimé sa profonde inquiétude quant aux difficultés auxquelles fait face les différentes filières de la production agricole, à un moment où le ministère de l’Agriculture poursuit sa politique de neutralité, appelant à faire participer l’organisation agricole, à tout dialogue.

Lors de sa réunion périodique tenue, mardi, sous la présidence de Abdelmajid Ezzar, président de l’UTAP, le bureau exécutif a souligné que les filières de la production agricole sont menacées de dégradation, à cause de la hausse du coût de production, des répercussions des changements climatiques et des retombées de la conjoncture internationale.

Le bureau exécutif qui a débattu la circulaire réglementaire relative à l’organisation des congrès des syndicats sectoriels et spécialisés, a appelé ses structures locales et régionales à poursuivre la défense des droits et des intérêts des agriculteurs et des marins-pêcheurs.

Il a souligné le rôle stratégique du secteur agricole et de la pêche dans le renforcement de la production et la réalisation de la souveraineté alimentaire, outre les fondements de la sécurité du pays et l’impulsion du développement, ce qui est de nature à promouvoir ce secteur et à résoudre ses problèmes.