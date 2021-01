Mac SA fait des étincelles en 2020, et surclasse les concurrents

MAC SA, l’intermédiaire en bourse que dirige Mourad Ben Chaabane, se classe premier sur les 23 intermédiaires en bourse, en termes de volume de transaction accaparant une part de marché 23.8%. MAC SA a en effet conduit en 2020 l’IPO de la société Assurances Maghrebia, la seule introduction réalisée depuis un an et demi. La dernière date d’août 2018 et concernait Tunisie Valeurs. La taille de l’opération a été de près de 75 MDT. L’opération d’introduction a rencontré un franc succès avec un taux de souscription de 7.4x.

MAC SA, à travers sa société de gestion « MAC PRIVATE MANAGEMENT », a aussi collaboré avec Amen Bank et la Caisse des Dépôts et Consignation « CDC » pour lancer, fin 2020, le premier fonds de retournement en Tunisie, le fonds INKADH, pour un montant global de 50 MDT. Un fonds destiné à fournir des financements aux PME tunisiennes en difficulté financière.

– Fidelity-SICAV Plus, meilleur SICAV de la place en 2020, pour la deuxième année consécutive

La SICAV Obligataire « Fidelity SICAV Plus » a été classée meilleure SICAV de la bourse de Tunis, pour la deuxième année consécutive, affichant un rendement de 7.15% en 2020 et dépassant ainsi le taux de rémunération de l’épargne qui se situe à 5% (en brut).

Fidelity Scav Plus, est une Sicav obligataire à capitalisation gérée par MAC SA, Intermédiaire en Bourse, destiné aux investisseurs « prudents ». Son actif est en permanence constitué d’obligations, de bons du trésor et de placements monétaires.

FIDELITY SICAV PLUS offre une liquidité immédiate avec des rachats qui s’effectuent à vue, sans préavis, sans délais et sans frais à la valeur liquidative calculée quotidiennement.

FIDELITY SICAV PLUS procure également une fiscalité avantageuse notamment pour les personnes physiques, pour qui le rendement est net d’impôts. Pour les personnes morales, les plus-values sont soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les souscriptions et rachats à cette SICAV sont possibles à travers les agences MAC SA et l’ensemble du réseau d’agences de AMEN BANK.