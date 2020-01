Machrou Tounes décline la participation aux concertations gouvernementales

Le mouvement Machrou Tounes a décliné, mardi, la participation à la réunion relative aux concertations sur le Document de référence du programme gouvernemental.

Dans une déclaration, le mouvement explique que cette décision a été prise après avoir pris connaissance de démarche adoptée dans l’organisation des séances de débat et qui, selon le parti, “suscite l’étonnement”.

Il a appelé le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, à repenser sa vision sur la formation de la coalition gouvernementale, loin de l’exclusion.

Machrou Tounes a, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre en place des réformes claires approuvées par la majorité des forces nationales.

Le parti a, toutefois, rappelé avoir accepté d’assister, ce mardi aux débats sur le Document de référence du programme gouvernemental, sans prendre d’engagement concernant la participation au prochain gouvernement.

“Le mouvement a fait part de sa disposition à participer positivement aux débats sur les priorités nationales du prochain gouvernement”, selon le texte de la déclaration.

Les réunions des commissions conjointes entre les partis concernés par les concertations sur le document de référence du programme gouvernemental ont démarré ce mardi, à Dar Dhiafa à Carthage, sous la présidence d’Elyes Fakhfakh, chef du gouvernement désigné.

Selon une publication sur la page officielle d’Elyes Fakhfakh, les concertations se dérouleront en deux sessions. La session matinale réunit les partis du mouvement Ennahdha, du courant démocrate, du mouvement Al Chaâb et du parti Tahya Tounes.

La séance de l’après-midi regroupera des représentants de Machrou Tounes, de l’Union populaire républicaine, de Nidaa Tounes, d’Al-Badil et de Afek Tounes.

Le document de référence s’articule autour de cinq axes principaux liés, notamment, aux principes de l’action gouvernementale, aux mécanismes d’exécution et aux priorités économiques et sociales pour la présente étape qu’à la composition du gouvernement.