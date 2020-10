Macky Sall veut mobiliser 894 M$ pour les infrastructures hospitalières

Le président Macky Sall a annoncé vouloir mobiliser 894 millions $ d’ici 2024 pour moderniser le secteur de la santé au Sénégal, après la covid-19. 1500 nouveaux professionnels de la santé seront également recrutés au cours de la période, rapporte Ecofin.

Le Sénégal va mobiliser 500 milliards FCFA (894 millions $) en quatre ans en faveur du secteur de la santé. C’est ce qu’a annoncé le président de la République, Macky Sall (photo), dans un communiqué publié sur la plateforme de la présidence sénégalaise, le mercredi 30 septembre.

Le financement qui s’étalera sur la période 2020-2024 vise à améliorer les capacités des centres hospitaliers du pays et à réaliser de nouvelles installations. Ce programme de modernisation du secteur de la santé se traduira par « le renforcement de certains hôpitaux qui vont passer au niveau 4, comme l’Hôpital principal de Dakar, Dalal Jamm de Guédiawaye, d’autres dans les régions au niveau 3 et par la construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé », selon le communiqué.

Ce nouveau plan vise à combler les lacunes du secteur sanitaire sénégalais qui bien que considéré comme étant l’un des meilleurs en Afrique de l’Ouest a été gravement mis à mal par la pandémie du coronavirus. Celle-ci a déjà tué 310 personnes dans le pays pour 12 335 guérisons sur 14 945 cas.

« La pandémie de covid-19 a montré un besoin de renforcement du système sanitaire national, notamment en termes de ressources humaines, d’établissements et d’équipements médicaux, de disponibilité et d’accessibilité des médicaments », a déclaré Macky Sall.

Notons que 1500 nouveaux professionnels de la santé sont prévus pour être recrutés au cours des prochaines années à raison de 500 médecins et 1000 agents de santé, notamment des infirmiers et des sages-femmes.