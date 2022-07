Maghzaoui: Introduire les modifications nécessaires figure parmi les points forts de la nouvelle constitution proposée

Le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui a souligné dimanche lors d’un meeting organisé à Sidi Bouzid dans le cadre de la campagne référendaire, que le point fort de la constitution proposée est la souplesse et la possibilité d’introduire des modifications, contrairement à la constitution de 2014. Maghzaoui a précisé que ce projet de constitution compte plusieurs points forts qui ont été négligés avant, dont la réalisation des revendications sociales à savoir l’emploi et l’amélioration des prestations au sein des établissements publics. Cette nouvelle constitution, a-t-il noté est une opportunité pour sortir de la situation actuelle, qualifiée de catastrophique, et de s’impliquer dans la lutte contre la corruption. Le but, a-t-il assuré, est de garantir notamment un avenir meilleur pour les nouvelles générations et réaliser la stabilité du pays.

