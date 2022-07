Z.Maghzaoui: «Le référendum a tracé la voie à l’instauration de la social-démocrate en Tunisie»

Le secrétaire général du Mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui, a appelé, dimanche, ceux qui doutent de l’intégrité des résultats du référendum sur le nouveau projet de constitution à saisir la justice.

Dans une déclaration au quotidien Echourouk, il a ajouté que « nous considérons le référendum comme une étape importante dans l’histoire de la Tunisie qui a fermé une parenthèse et a ouvert une opportunité pour les Tunisiens de construire la social-démocratie et un point de passage entre la démocratie corrompue et l’État mafieux qui contrôlait la Tunisie et le choix de son peuple vers une véritable démocratie ».

« Quiconque a des accusations, qu’il ait recours à la justice », a-t-il dit, rappelant que Rached Ghannouchi a fait l’éloge de la justice lorsque le juge d’instruction a décidé de le maintenir en liberté. Par conséquent, s’il existe des preuves permettant de douter de l’intégrité et de l’indépendance du référendum, ceux qui les détiennent devraient saisir la justice, a-t-il ajouté.