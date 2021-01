Mahdia-Covid19: 7 décès, bilan record

Avec 7 décès des suites du Coronavirus, le gouvernorat de Mahdia a enregistré mercredi le plus grand bilan de morts déclarés en une journée, ce qui porte à 141 le nombre total des décès par le virus dans la région depuis la propagation du virus.

Les défunts sont originaires d’El Jem (2 décès), Rejiche (1 décès), Mahdia (1 décès), Essouassi (1 décès), Ksour Essef (1 décès) et Chrobane (1 décès), lit-on dans le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Mahdia.

Egalement, les résultats de 293 analyses ont révélé la contamination de 141 nouvelles personnes, portant à 6000 le nombre total des cas positifs dans la région depuis le début de la pandémie, dont 4031 cas guérison et 1829 cas toujours actifs.

Les nouveaux cas positifs ont été détectés à Mahdia (61 cas), Sidi Alounae (29 cas), Ksour Essef (19 cas), El Jem (15 cas), Melloulech et Hbira (6 cas), Echebba (3 cas), Essouassi et Ouled Chamekh (1 cas).