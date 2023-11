Mali : Enquête contre des chefs d’Al-Qaïda et des séparatistes touaregs

La justice malienne a annoncé l’ouverture d’une enquête visant des chefs locaux d’Al-Qaïda, dont Iyad Ag Ghaly, et des séparatistes touareg pour notamment « actes de terrorisme, financement du terrorisme et détention illégale d’armes de guerre », sur fond d’une dégradation de la sécurité dans le nord du pays.

Iyag Ag Ghaly, chef au Mali du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, figure avec le prédicateur peul Amadou Barry alias Amadou Kouffa, chef de la Katiba Macina, appartenant à la même mouvance, sur la liste des jihadistes cités dans le communiqué du procureur de la Cour d’appel de Bamako transmis à l’AFP.

D’autres djihadistes dont Housseine Ould Ghoulan et Achafagui Ag Bouhada sont également mentionnés dans le texte qui énumère aussi six responsables séparatistes touareg dont le mouvement a repris les armes contre l’État central malien malgré la signature d’un accord de paix avec Bamako en 2015 à Alger.

Ce sont Alghabass Ag Intalla, Bilal Ag Acherif, Ibrahim Ould Handa, Fahad Ag Almahmoud, Hanoune Ould Ali et Mohamed Ag Najim, des responsables d’une alliance de groupes armés à dominante touareg.

