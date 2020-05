Mandats de dépôt contre 4 personnes dans l’affaire de l’intoxication au méthanol

Le juge d’instruction a émis mercredi, un mandat de dépôt contre « 4 personnes impliquées dans l’affaire de l »intoxication collective au Méthanol à Kairouan alors qu’un cinquième a été maintenu en liberté », selon Nizar Ghribi, Substitut du procureur et porte-parole du Tribunal de première instance à Kairouan.

Dans une déclaration à la correspondante de Tap à Kairouan, le substitut du procureur a encore précisé que les 4 personnes arrêtées, sont un homme et une femme originaires de la délégation de Hajeb Layoun, (gouvernorat de Kairouan) qui sont les propriétaires du commerce, alors que les 2 autres, issues du gouvernorat de Sfax sont les fabricants du produit en question.

Il a fait savoir que l’intoxication au méthanol a causé la mort de 7 individus et la cécité de 3 autres alors que les autres personnes sont hospitalisées dont 8 dans un état critique.