Manouba- Covid-19: La famille d’un octogénaire décédé récupère la dépouille et refuse la décision du corps médical à l’hôpital de Tébourba d’effectuer une autopsie

Le corps médical et paramédical à l’hôpital local de Tébourba (gouvernorat de Manouba), a été surpris dimanche matin par le refus, de la famille d’un octogénaire décédé, de la décision du staff médical appelant à réaliser une autopsie de la dépouille au service de médecine légale à l’hôpital Charles Nicolle.

Abderrahim Gzaiel, secrétaire général du syndicat de base des agents de la santé à l’hôpital, a précisé qu’après admission du malade qui a décédé peu avant son arrivée à l’hôpital, le corps médical a décidé de transférer la dépouille vers le service de médecine légale pour autopsie et confirmer la cause de la mort. Mais, a-t-il expliqué, les membres de la famille accompagnant le malade décédé ont refusé et ont récupéré le corps sans vie face à la stupéfaction des médecins.

La direction de l’hôpital local a alerté le poste de la garde nationale à Tébourba pour prendre les mesures nécessaires, a-t-il ajouté.