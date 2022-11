Manouba : Récupération d’une terre domaniale agricole de 113 ha

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à la Manouba ont récupéré, lundi, une terre domaniale agricole totalisant une superficie de 113 hectares, dans la délégation de Borj El Amri, et ce, en exécution d’une décision d’évacuation prise par le gouverneur de la région.Cette terre a été prise en charge par les services de l’Office des Terres Domaniales (OTD), en attendant leur réhabilitation dans les plus brefs délais conformément à la réglementation en vigueur.

