Manouba : Réouverture de la route reliant El Batan et Jedaida

La route régionale n°32 reliant El Batan et Jedaida dans le gouvernorat de Manouba a été rouverte à la circulation, mardi.

La route était bloquée au niveau de la localité d’Ezzehra par des citoyens qui protestaient contre l’absence de moyens de transport public dans la région.

Le membre au conseil local de Jedaida, Oussama Lahmer a souligné à l’Agence TAP que les habitants de la région déplorent le manque d’accès au réseau de transport, soulignant la nécessité de fournir un bus sur la ligne 542 reliant Tebourba et Charguia et un bus sur la ligne 42 au départ de l’huilerie d’Ezzehra.

Il a, également, appelé au renforcement des dessertes des bus entre la capitale et Tebourba en passant par Jedaida ou El Batan.

- Publicité-