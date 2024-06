Maroc : Bank of Africa quitte le navire Africa Morroco Links, pour 28,653 M€ 

Le Groupe bancaire panafricain Bank of Africa a annoncé dans un communiqué de presse, avoir conclu avec la société Compagnie de Transports au Maroc -CTM-, le 12 juin 2024, un contrat de cession d’actions définissant les termes et conditions de la cession par cette banque de l’intégralité des actions détenues dans la société Africa Morocco Links, soit 51% du capital, au prix de 307 millions de dirhams.

Fondée en 2016, Africa Morocco Links -AML- est une entreprise spécialisée dans le transport maritime, axée sur la liaison entre l’Europe et le Maroc. AML exploite principalement la ligne entre les ports de Tanger Med au Maroc et Algesiras en Espagne ainsi que la ligne entre Tanger Ville et Tarifa depuis juin 2024.

Pour la banque, cette cession s’inscrit dans la mise en œuvre des leviers opérationnels et stratégiques, soutenant la Vision 2030, parmi lesquels la gestion proactive du portefeuille de participations pour se recentrer sur les métiers cœur du Groupe. Cette opération permet également d’adosser AML à un partenaire industriel marocain de renom, spécialisé dans le transport multimodal.