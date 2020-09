Maroc : Découverte d’un véhicule frigorifique contenant des substances explosives

Une opération de perquisition dans le parking d’un immeuble, sis au quartier Abbadi à Témara où se trouve un appartement de la soeur du principal suspect de la cellule terroriste liée à Daech démantelée le 10 septembre, a été menée mercredi suite à des soupçons qu’un véhicule frigorifique appartenant au mis en cause et supposé contenir des substances explosives et inflammatoires était garé dans ce parking, nous apprend le site Yabliladi.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite des investigations menées par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) et sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, suite au démantèlement de la cellule terroriste composée de 5 suspects entre Témara, Skhirate, Tiflet et Tanger, indique la meme source.