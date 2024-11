Maroc : La nouvelle charte d’investissement stimule les projets industriels à hauteur de 13 milliards$

La nouvelle Charte de l’investissement a considérablement amélioré la performance de la Commission nationale de l’investissement, conduisant à des progrès radicaux dans le paysage de l’investissement du pays, a déclaré le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch, lors de la séance mensuelle des questions orales à la Chambre des conseillers sur la « Politique nationale d’industrialisation ».

Il a noté que le capital total des projets industriels approuvés a été multiplié par dix sous la nouvelle Charte de l’investissement, atteignant 140 milliards de dirhams (13,58 milliards de dollars) entre mai 2023 et novembre 2024, contre 13 milliards de dirhams (1,26 milliard de dollars) d’octobre 2021 à avril 2023 sous l’ancienne version.

La nouvelle charte est un outil clé pour stimuler la compétitivité industrielle, a-t-il dit, précisant qu’elle e renforce le cadre législatif et réglementaire pour attirer les investisseurs locaux et étrangers vers les secteurs prioritaires, en particulier l’industrie. La charte, qui est entrée en vigueur fin 2022, offre également une série d’incitations pour améliorer le climat des affaires, y compris des avantages financiers et spatiaux visant à réduire les coûts pour les investisseurs.

Ila également expliqué que le gouvernement s’est engagé à assurer l’équité spatiale dans la distribution des investissements à travers la nouvelle charte, visant à assurer que toutes les régions bénéficient des efforts de développement industriel. Il a mentionné l’accent mis par le gouvernement sur la promotion de l’innovation et des technologies de pointe dans le secteur manufacturier.

