Maroc : Le port Tanger Med prévoit une hausse de la capacité nominale des conteneurs

Le complexe portuaire de Tanger Med au nord du Maroc prévoit de dépasser sa capacité nominale de neuf millions de conteneurs cette année, a déclaré le directeur général adjoint du port à Reuters .

Le tonnage de Tanger Med a augmenté de 14,9% pour atteindre 33,3 millions de tonnes métriques au premier trimestre de 2024, tandis que les revenus ont augmenté de 18,3% pour atteindre 1 milliard de dirham marocain.

«Maintenant, chaque terminal fait un peu plus de trafic que la capacité théorique, donc je pense que nous ferons un peu mieux que neuf millions de conteneurs», a déclaré Rachid

Houari à l’agence de presse anglaise. «Nous voulons que notre port fonctionne à sa productivité maximale», a-t-il expliqué.

Selon Houari, la performance impressionnante de Tanger Med s’explique par sa situation géographique stratégique et ses partenariats avec des compagnies maritimes majeures et des opérateurs de terminaux tels que Maersk, Hapag-Lloyd et CMA CGM. Il a également noté que les attaques des militants Houthis en mer Rouge ont contribué à la croissance du port.



Pour mémoire, le port de Tanger Med était le plus grand de la Méditerranée, traitant 8,61 millions d’unités équivalentes à vingt pieds (EVP) en 2023, en hausse de 13,4 % par rapport à 2022.