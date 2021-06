Maroc : le taux directeur de la BCA maintenu à 1,5%

Dans un communiqué publié mardi à l’issue de la réunion de son Conseil, la banque centrale marocaine a jugé que le niveau actuel du taux directeur de 1,5% demeure «approprié».

Analysant l’évolution de la situation sanitaire et la conjoncture économique aux niveaux national et international, ainsi que les projections macroéconomiques de la Banque à moyen terme, l’institution monétaire a estimé à cet égard que la reprise de l’activité se poursuit à un rythme soutenu, favorisée par l’assouplissement des restrictions, les conditions de financement accommodantes et le stimulus budgétaire.

Les perspectives restent toutefois « entourées d’un niveau élevé d’incertitudes en lien notamment avec l’apparition de nouveaux variants du virus et les disparités entre pays en termes de rythme de vaccination ».

Source : African Press Agency (APA)