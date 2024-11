Maroc: Les arrivées de touristes ont atteint 14,6 millions en octobre

Le nombre d’arrivées de touristes au Maroc a atteint 14,6 millions au mois d’octobre, a déclaré aujourd’hui la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor.

La ministre s’est exprimée lors d’une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de signature d’un accord entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie Ryanair.

L’accord porte sur le lancement de deux vols reliant Dakhla à Madrid et Lanzarote.

Ammor a indiqué que le nombre d’arrivées de touristes a dépassé l’ensemble du record pour 2023 en seulement 10 mois, attribuant cette performance à la feuille de route touristique 2023-2026 lancée par le ministère.

Elle a ajouté que cette performance représente une augmentation de 19 % par rapport à la même période en 2023, soit 2,3 millions d’arrivées supplémentaires.

La croissance concerne à la fois les touristes étrangers, avec une augmentation de 22%, et les Marocains résidant à l’étranger, dont les arrivées ont connu une augmentation de 16%.

« La performance du mois d’octobre a été exceptionnelle, avec environ 1,5 million de touristes accueillis, soit une augmentation remarquable de 30% par rapport à octobre 2023 », a-t-elle ajouté.

Ammor s’est également félicitée de la signature de partenariats avec des compagnies aériennes internationales, notant que ces accords ont permis de relier le Maroc à plusieurs marchés mondiaux.

Rappelant les principaux partenariats, Ammor a cité un accord de coopération de trois ans avec Ryanair, qui fournira 10 millions de sièges au Maroc d’ici 2027.

La compagnie aérienne offrira 5,6 millions de sièges au départ et à destination du Maroc cette année, dont 500.000 sièges domestiques, a-t-elle expliqué, ajoutant que cela reflète une augmentation de 37$ par rapport à 2023.

Ryanair exploite 15 avions au Maroc, dont sept à Marrakech, trois à Agadir et Fès ainsi que deux à Tanger.

