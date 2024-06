Maroc : Managem prend Sound Energy Morocco

Le Groupe Managem annonce, dans un communiqué de presse rendu public, l’acquisition de la société Sound Energy Morocco East Ltd au terme d’un processus ouvert en compétition avec des investisseurs internationaux. Le montant de cette importante transaction était de 12 MUDS, et restait assujetti à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires

Cet accord porte sur l’acquisition de 55% de la concession d’exploitation de Tendrara, de 47,5% du permis d’exploration de Grand Tendrara, et 47,5% du permis d’exploration d’Anoual.

Le même communiqué détaille le plan de développement du projet gazier de Tendrara en deux phases. La 1ère la production de 100 millions de mètres cubes par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à partir de la mi-2025 via une installation de traitement, de liquéfaction et de stockage de gaz sur site, permettant de répondre aux besoins des industriels nationaux. Et la seconde est la construction d’une unité de traitement et d’un pipeline reliant le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), pour fournir 280 millions de mètres cubes par an de gaz naturel afin de contribuer aux sources d’approvisionnement en gaz du Roy