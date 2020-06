Maroc : Plusieurs lignes aériennes vont reprendre leurs activités

A partir du 25 juin courant, plusieurs lignes aériennes internes redémarreront au Maroc, après plus de trois mois de suspension du trafic aérien. Ainsi, les vols Casablanca-Dakhla, Casablanca-Laâyoune, Casablanca-Oujda, Casablanca-Agadir, Fès-Marrakech, Agadir-Tanger et Marrakech-Dakhla seront reprogrammés par les compagnies nationales.

Selon les données rapportées par Yabiladi, cette reprise s’accompagne d’un contrôle strict, pour garantir la sécurité des passagers, du personnel et des usagers du transport aérien. Dans ce sens, les compagnies nationales et l’Office national des aéroports (ONDA) ont mis en place des mesures sanitaires «aux normes internationales», notamment le nettoyage et la désinfection réguliers, les contrôles systématiques de température des voyageurs et le port du masque.