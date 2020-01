Maroc : Renault a produit près de 400 000 véhicules en 2019

Le Groupe Renault Maroc a produit près de 400 000 véhicules en 2019 dans ses usines de Tanger et Casablanca. Avec ses deux marques Renault et Dacia, il conserve un niveau de part de marché à 42,4%. «Renault Clio devient la voiture la plus vendue dans le Royaume», rapporte le site marocain Yabiladi.

Plus précisément, la production des usines du Groupe Renault Maroc atteint 394 902 véhicules en 2019, dont 303 558 véhicules à l’usine Renault de Tanger et 91 344 à l’usine Renault de Casablanca-Somaca, en croissance de plus de 9% par rapport à 2018.

«L’année 2019 permet de renforcer les performances enregistrées en 2018 en partie grâce à la surperformance de l’usine Renault de Casablanca-Soma qui bat un nouveau record de production», souligne le groupe Renault.

De plus, l’usine Renault de Casablanca a connu une hausse de sa capacité de production à 100 000 véhicules par an au lieu des 80 000 en 2018. «Établissant un nouveau record annuel de production à plus de 90 000 véhicules, cette dynamique a permis à la Somaca de franchir la barre des 750 000 véhicules Renault et Dacia produits fin 2019.»

Sur le front des exportations, celles-ci ont atteint 351 514 véhicules en 2019 : 283 816 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger, soit 93% de la production de l’usine tangéroise, et 67 698 véhicules à l’usine Renault de Casablanca, représentant plus de 74% de la production de la Somaca. La production des usines de Tanger et de Casablanca est expédiée à un total de 74 pays.