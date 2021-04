Maroc : Un ministre hollandais parle publiquement du sujet qui fâche ! (Vidéo)

La visite de travail du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Blok, au Maroc avait pourtant bien commencé. Vendredi 20 avril 2018, on l’a vu tout sourire aux côtés du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, du chef du gouvernement, Saâdeddine Elotmani et du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Bref, tout allait bien, comme dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce que Blok évoque devant la presse, au terme de son entretien avec Bourita, la question explosive du Rif…

Le chef de la diplomatie hollandaise a eu le malheur de déclarer que les tensions dans le Rif ont été évoquées avec son homologue marocain. Et là c’est un Bourita manifestement interloqué qui réplique, sèchement, que cette affaire n’a pas du tout été abordée, que ce « n’est pas une question diplomatique, il s’agit d’une affaire interne qui ne peut en aucun cas faire l’objet de discussion, ni d’interaction avec des pays étrangers« , rapporte Medias24.

Le Maroc, avec ses lois et ses institutions, se suffit à elle même pour administrer ses citoyens, dans le respect de leurs droits à s’exprimer librement et à manifester, a ajouté Bourita.

Il a également magnifié le système judiciaire du royaume qui permet de garantir, selon lui, la transparence dans le traitement des dossiers, l’équité dans l’application de la loi et d’apporter des réponses adaptées aux transgressions constatées, a indiqué le patron de la diplomatie marocaine. Avant d’asséner que ce dossier est maroco-marocain, et que « le Maroc n’a pas de leçons à recevoir ni de discussions à avoir à ce sujet« .