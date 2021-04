Mechichi: Le gouvernement ne reviendra pas sur les nominations à la tête des médias publics

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a déclaré , lundi, que le processus de nomination à la tête des entreprises et établissements publics se fait pas voie de désignation et non par voie d’élection et strictement loin de la ligne éditoriale qui est du ressort des journalistes , et ce en allusion à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP) et Radio Shems fm.

- Publicité-

Il a affirmé qu’il n’est pas question de revenir sur la nomination à la tête de TAP, ajoutant que la cession de Radio Shems fm se fera au profit de la personne qui en a exprimé le désir, soulignant la nécessité de soutenir et d’encourager cette personne tout en lui fournissant les moyens et les possibilités de réussite, selon ses dires.