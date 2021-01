Mechichi: l’affaire Nabil Karoui est aux mains de la justice

a situation générale dans le pays et l’arrestation du président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, ont été au centre d’une rencontre, jeudi, au plais de la Kasbah, entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et des représentants du parti « Qalb Tounes ».

A cette occasion, Mechichi a indiqué que l’affaire Nabil Karoui est entre les mains de la justice, soulignant sa confiance en l’engagement des députés du bloc « Qalb Tounes » à poursuivre leur rôle parlementaire et à préserver l’unité du bloc.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a présenté ses condoléances aux membres du parti suite aux décès, ce matin, du député Mabrouk Khachnaoui.

Et de souligner que l’Etat n’épargnera aucun effort dans la lutte contre la pandémie Covid-19 pour préserver la santé des Tunisiens, qui demeure une priorité absolue pour le gouvernement.